Соревнование проходит 13 и 14 сентября с 9 до 17 часов. Смотреть удобно: с новых шезлонгов на пляже всё отлично видно.

В кануполо играют и в Зеленограде — три года назад команда «Рубин», созданная на базе школы 842, стала победителем Кубка России. Школьная команда объединила учеников, выпускников, родителей и просто жителей Зеленограда. Когда тепло, они тренируются на Никольском пруду в МЖК, а зимой — в зале.

Любопытно, что архитекторы Зеленограда задумывали городской пруд как часть большого спортивного кластера — чтобы здесь могли не только купаться, но и заниматься водными видами спорта — когда-то здесь тренировались водные лыжники, яхтсмены и виндсерферы, но ни один вид спорта не прижился. Возможно, нынешние соревнование возродят прежние идеи.

Поле для игры представляет собой ограниченную прямоугольную акваторию размером 35x23 м. Цель игры — забить гол в ворота соперника. Ворота размером 1x1,5 м располагаются над водой на уровне двух метров с помощью специальной конструкции.

Первое упоминание о кануполо идёт из Англии — в 1880 году британцы скорее в шутку, чем всерьёз гоняют мяч большими вёслами стоя на плавающих бочках, украшенных под лошадей. Далее, несмотря на несерьёзность, эта игра набирает всё большую популярность и превращается в спортивное состязание.