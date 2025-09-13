Новая пиццерия заработала на Георгиевском проспекте. Завтра праздничное открытие, а каждый месяц — пицца по новому рецепту 13.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Кафе «Лайк пицца» открылась в 17-м микрорайоне. Владельцы выкупили место и провели ребрендинг. Одна из совладельцев Ульяна — домашний кондитер, сертифицированный пиццемейкер.

«Мы решили открыть небольшой семейный бизнес, разработали меню, также придумали фишку заведения. Каждый месяц будет авторская пицца по моему новому рецепту. Начнем с пиццы-жюльен с картофельным соусом, лисичками, шампиньонами и соусом из бекона», — рассказала Ульяна.

Всегда в меню (с использованием итальянской муки): «Маргарита», «Пепперони», «Карбонара», «Барбекю», «Море», «Парма руккола» и другие. Ещё есть пирожки с разными начинками, сырники, омлет, яичница, картофель фри, сырные палочки, салаты и другие закуски. Из напитков: американо, эспрессо, капучино, латте, чай, какао. Позже появятся соки, газировки и молочные коктейли.

«Думаю, что не возникнет проблем с посадкой, многие берут блюда с собой. А если даже и будут очереди, это только к лучшему», — добавил совладелец Илья.

Кафе работает по будням с 9.00 до 10.00, в выходные — с 10.00 до 23.00. Вход рядом с магазином «Ароматный мир». Адрес: Георгиевский проспект 33к6

