Кафе «Лайк пицца» открылась в 17-м микрорайоне. Владельцы выкупили место и провели ребрендинг. Одна из совладельцев Ульяна — домашний кондитер, сертифицированный пиццемейкер.

«Мы решили открыть небольшой семейный бизнес, разработали меню, также придумали фишку заведения. Каждый месяц будет авторская пицца по моему новому рецепту. Начнем с пиццы-жюльен с картофельным соусом, лисичками, шампиньонами и соусом из бекона», — рассказала Ульяна.

Всегда в меню (с использованием итальянской муки): «Маргарита», «Пепперони», «Карбонара», «Барбекю», «Море», «Парма руккола» и другие. Ещё есть пирожки с разными начинками, сырники, омлет, яичница, картофель фри, сырные палочки, салаты и другие закуски. Из напитков: американо, эспрессо, капучино, латте, чай, какао. Позже появятся соки, газировки и молочные коктейли.