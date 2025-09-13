Вот и лето прошло: с зеленоградских лодочных станций постепенно увозят оборудование. А горожане думают об отдыхе в непогоду 13.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Лодочная станция на Школьном озере пока работает, но плавсредств стало меньше: прозрачных лодок и сапов уже нет. Остальной инвентарь будет доступен до середины октября, затем станции прекратят работу — аналогично и на Большом городском пруду.

Отсутствие лодок волнует жителей меньше, чем отсутствие навесов. Отдыхающие отмечают, что прошлогоднее благоустройство на Школьном озере значительно улучшило зону отдыха, но проблемные моменты всё же остались.

«Нам очень нравится здесь с внуками гулять. Отлично, что сделали так много всего: и большая детская площадка, и шезлонги! Раньше вообще ничего не было. Не хватает только крыш, чтобы прятаться от дождика», — рассказала Ирина.

Спрятаться от непогоды можно только в беседках и спортивных зонах, расположенных в стороне от пляжа. Жители предлагают поставить хотя бы временные навесы на осенне-зимний сезон.

«Всё отлично и красиво, но стоит продумать с крышами. Может быть, хотя бы временно их устанавливать? Ещё не нравится, что здесь часто гуляют с собаками — хозяева не убирают, и территория портится», — поделилась Ольга.

Другие уверены, что и так всё сделано достаточно. Особенно те, кто побывал на Школьном озере впервые за последние годы.

«Выглядит всё очень эстетично и красиво. Раньше здесь были камыши, а теперь полноценная зона отдыха. Живём в Зеленограде, а приехали только сейчас», — рассказали Людмила и Елена.

Те, кто сравнивал Школьное озеро с недавно обновлённой территорией Большого городского пруда, чаще выбирают Школьное озеро: здесь больше объектов, множество лавочек, удобных для пожилых и семей с детьми, не гремят подвесные качели.

Из плюсов благоустройства на Большом городском пруду чаще всего называют стационарные шезлонги (никто не украдёт, не навяжут лишнюю компанию) и разнообразие их расположения — по одному или парами.

