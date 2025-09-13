Лодочная станция на Школьном озере пока работает, но плавсредств стало меньше: прозрачных лодок и сапов уже нет. Остальной инвентарь будет доступен до середины октября, затем станции прекратят работу — аналогично и на Большом городском пруду.

Отсутствие лодок волнует жителей меньше, чем отсутствие навесов. Отдыхающие отмечают, что прошлогоднее благоустройство на Школьном озере значительно улучшило зону отдыха, но проблемные моменты всё же остались.

«Нам очень нравится здесь с внуками гулять. Отлично, что сделали так много всего: и большая детская площадка, и шезлонги! Раньше вообще ничего не было. Не хватает только крыш, чтобы прятаться от дождика», — рассказала Ирина.

Спрятаться от непогоды можно только в беседках и спортивных зонах, расположенных в стороне от пляжа. Жители предлагают поставить хотя бы временные навесы на осенне-зимний сезон.