Наш корреспондент и глава управы Старое Крюково Максим Хлудов вновь побывали на месте, чтобы посмотреть, как строители выполнили свои обещания.

Из-за благоустройства пешеходных зон по обе стороны от Старокрюковского проезда, ведущего на старый мост, многие пешеходные дорожки оказались недоступны. В ходе осмотра территории во вторник, в котором вместе с «Зеленоград.ру» поучаствовал глава управы, представитель подрядчика пообещал исправить ситуацию.

В департаменте ЖКХ также отреагировали на пост о проблеме: «Ответственным лицам направлена просьба обеспечить организацию безопасного прохода пешеходов в зоне проведения работ».

Самой проблемной точкой была «зебра» с моста к корпусу 848 и магазину «Магнит». Сейчас дорожка, ведущая на переход, уже открыта, ямы закопали. Рядом лежит деревянный настил (на всякий случай, но надобности в нем пока нет). В дальнейшем на этом участке уложат два слоя асфальта.

С другой стороны дороги, у корпусов 811-812 и 807-808, деревянные настилы на пешеходных дорожках и тротуарах тоже установлены. Но многие из них не закреплены и шатаются. «По настилу на перекопанной дороге к корпусу 812 нужно идти очень аккуратно, доски хлипкие, и по краям гвозди торчат», — отмечают и жители в чате района. Начальник участка пообещал укрепить настилы сегодня же.

Проходы, рядом с которыми работает техника (со стороны корпуса 807), сейчас полностью огорожены. Вместо информационных табличек решили расставить блоки сразу на входе. В этих местах настилов нет.

Со следующей недели начнется ремонт плитки у магазина «Магнит», рассказал представитель подрядчика — в это время будет открыт проход по пешеходной дорожке. Затем участки поменяются местами. Движение будет доступно, работы проведут локально, по очереди.