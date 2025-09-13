В пустующем здании бывшего детского сада в 6-м микрорайоне открыли начальную школу 13.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Детский сад в корпусе 603Б закрыли в 2023 году, здание пустовало. Сейчас здесь обновили фасад, отремонтировали классы, туалеты, рекреации и другие помещения — с 1 сентября здание стало корпусом школы 854 для начальных классов, здесь учатся дети из корпуса 621А.

Классы разделены на три группы, для каждой оборудован свой вход. Все помещения приведены к школьным стандартам. В каждом классе — собственный туалет, раздевалка с гардеробом, кулер, электронная и обычная доски.

  1. На первом этаже обустроены учебные помещения — там, где учатся дети с ограниченными возможностями, дополнительно сделали туалет для инвалидов. Особенным ребятам в трудных ситуациях помогает тьютор. Здесь же оборудованы спортивный зал, бассейн, а также соляная комната и помещение для аэрофитотерапии (сауна с пониженной температурой и использованием ароматических масел) — они начнут работать с 1 октября по направлению от врача. Бассейн для занятий аэробикой планируется открыть в конце 2025 года.
  2. На втором этаже также учебные классы и кабинет психолога. По словам специалиста, детям сложнее всего адаптироваться к школьной жизни. Вместе они учатся контролировать поведение, концентрировать внимание и привыкать к новым реалиям.
  3. На третьем — учебные классы, столовая (меню меняется ежедневно), медкабинеты, классы английского, актовый зал (уроки музыки, театральные кружки и праздники), кабинеты тьютора и куратора корпуса.

Для прогулок на огороженной территории оборудованы зоны отдыха, игровые элементы, скамейки, футбольное и баскетбольное поля. Здесь дети проводят время под присмотром учителя или родителей после уроков или на длинной перемене. На улице при хорошей погоде проходят уроки ИЗО. Территорию окружает зелёная зона, создаётся ощущение леса.

Со следующей недели вход в школу организуют с другой стороны, у корпуса 611: здесь удобнее высаживать детей и ближе к домам. Для этого сейчас подключают камеры. Прежний вход станет запасным.

