Участок для голосования открылся в центре «Мои документы» в ТЦ «Зеленоградский» возле станции Крюково — здесь с 12 по 14 сентября работает экстерриториальный участок для жителей тех регионов, где проходят выборы глав. Для участия в голосовании они могли подать заявление через «Госуслуги», а сейчас проголосовать через электронный терминал.

На входе в ТЦ установлена схема прохода на участок, дежурят два сотрудника охраны, нужно пройти через рамку, а также предоставить на проверку личные вещи. На втором этаже торгового центра расположился участок для голосования с электронными терминалами, членами избирательных комиссий и наблюдателями.

Проголосовать можно через терминалы электронного голосования (разобраться не сложно, в начале предлагается обучающее видео), а также с помощью сотрудников УИК. Избирателей встречают волонтеры и провожают их к терминалам.

Пункт на Привокзальной площади, 1 работает с 8:00 до 20:00, голосование продлится до 14 сентября. Всего в Москве 14 экстерриториальных пункта для голосования. Их разместили не только в центрах госуслуг, но и в ТЦ, гостинице и даже на станции метро «Курская».

В голосовании участвуют жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областей, Еврейской АО, Камчатки, Краснодарского и Пермского краёв, Коми, Чувашии, Севастополя и Татарстана.