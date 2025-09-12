У пункта вакцинации от гриппа возле станции Крюково большие очереди — горожане просят открыть хотя бы ещё один 12.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Мобильный пункт возле ТЦ «Зеленоградский» заработал в понедельник. Несмотря на очереди, многие говорят, что сделать прививку здесь всё равно проще и быстрее, чем в поликлинике, где нужно записываться, проходить осмотр у терапевта, стоять в нескольких очередях.

Некоторые отмечают, что в прошлые годы такого ажиотажа не было. По словам администраторов, больше всего людей утром и вечером, поэтому советуют приходить в 14-15 часов. Но многие решают привиться спонтанно, проходя мимо.

«Я впервые делаю прививку в мобильном пункте. У меня новорожденный ребенок, здесь быстрее. Пока бабушка гуляет с малышом, я прибежала сюда. Стою уже полчаса, а надеялась, что всё быстро пройдёт. Ещё бы один пункт не помешал», — рассказала Ольга.

«Мы всегда делаем в мобильном пункте, это быстрее, чем в поликлинике, — подтвердила Алла. — Стараюсь переубедить тех, кто боится. У меня сахарный диабет, но это не мешает. И даже внук-третьеклассник уже сделал».

Зеленоградцам, которые ездят в Москву, возможно, удобнее будет вакцинироваться в таком же пункте возле станции метро «Речной вокзал». Нужен российский паспорт и полис ОМС (если полиса нет — СНИЛС). Мобильные пункты работают ежедневно: будни с 8 до 20, суббота с 9 до 18, воскресенье с 9 до 16.

Спросим в департаменте здравоохранения, возможно ли в Зеленограде открыть ещё один пункт вакцинации — не обязательно на улице, а, например, в одном из торговых центров, как это делали во время эпидемии ковида.

