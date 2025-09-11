Ремонт старого моста начнут 15 сентября — движение по правой полосе в сторону нового города будет перекрыто на несколько дней. Все работы закончат к концу месяца 11.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Замену асфальта начнут в понедельник с 10 утра со стороны корпуса 848. Работы будут выполнять поэтапно, закрывая по одной полосе.

Закончить планируют примерно за три дня, сказал корреспонденту «Зеленоград.ру» начальник участка Артур. Дальше перекроют левую полосу. Затем приступят к противоположной стороне моста. Расширение узкого тротуара на мосту в рамках этих работ не предусмотрено.

«Конечно, хотелось бы, чтобы работы завершились до начала сентября. Но, к сожалению, много времени занимает составление документации и её согласование, затем доработки планов. Договорились с подрядчиком, чтобы полосу перекрыли хотя бы не в 8 утра, а попозже. Так в понедельник дети успеют добраться до школы, а взрослые до работы. Рассчитываем, что к 30 сентября удастся всё завершить», — рассказал «Зеленоград.ру» глава управы района Старое Крюково Максим Хлудов.

По словам начальника участка, две недели — максимальный срок. Несмотря на все усилия, вероятность пробок в часы пик большая — учитывайте это при планировании поездок.

