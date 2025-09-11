Он расположен между корпусами 1401 и 1502 и позволяет разверунться водителям, двигающимся в сторону улицы Андреевка. На месте разворота сделали разметку и соответствующие знаки.

Разворот на Логвиненко в сторону Каменки — один из запланированных в этом году. Раньше новые развороты появились на Центральном проспекте у «Темпл-бара» в сторону площади Юности и на Сосновой аллее между ледовым дворцом «Орбита» и корпусами 607-608.