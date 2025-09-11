Он появился на тротуаре Первомайской улицы рядом со школой «Триумф» — по идее это должно заставить водителей самокатов снижать скорость. Идея принадлежит администрации школы, которая обратилась с просьбой к ГИБДД.

«Вопрос о безопасности детей, которые выходят из школы и могут попасть под колеса самоката», — пояснили в ГИБДД.

Раньше подобные меры применялись в Москве, но точечно: весной 2024 года в телеграм-каналах появились фото таких дорожных неровностей, установленных в районе Выхино.

Мнения местных жителей в комментариях разделились.

Одни поддерживают такие меры: «Пусть появляются везде, где есть тропинки для самокатов». «Хорошо придумано: хотя бы на выходе из школы никто не собьёт».

Но есть и те, кто против: «Из-за этой штуки пострадают пешеходы больше, чем из-за аварий с самокатами». «На велосипеде не проехать нормально, с коляской тоже скакать».

Некоторые замечают, что нововведение бесполезно: «Сегодня наблюдал как самокатчик мимо этого лицея промчался не снижая скорости. Не работает».

Помочь уменьшить количество аварий может специальная инфраструктура для самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Но выделенные полосы для самокатов — все еще редкость в Зеленограде. Недавно такая полоса появилась не небольшой участке Кутузовского шоссе — будут ли расширять эту практику, пока неизвестно.