Весной деревянный настил во многих местах вздулся, доски выпирали, между ними были дыры и щели. Для прохожих, в особенности для детей и пожилых людей, проход был опасен. Многие не успевали заметить сломанные доски, спотыкались и падали.

Сейчас дефектные доски убрали — на их место поставили новые. Их легко заметить — они отличаются по цвету. Хотя ходить стало удобнее, это ненадолго — заплатки местами уже отходят

Проблеме дефектного настила не первый год — доски здесь меняют регулярно. По словам «Жилищника», разбухание древесины от влаги — естественное свойство материала. Вероятно, ещё на этапе проектирования надо было изучить проблему, посоветоваться со специалистами, предусмотреть более долговечное покрытие, пусть и подороже

Но при благоустройстве для подрядчиков зачастую важно, чтобы объект продержался только до конца короткого гарантийного срока — а там голова пусть болит у горожан и администрации. Так и происходит.