Площадка для нового бетонного скейтпарка расположена между ледовым дворцом «Орбита» и «Московской академией регби», сразу за футбольным полем спорткомплекса «Савёлки».

Частично установлена металлическая несъёмная опалубка по периметру, засыпано, уплотнено и пролито для лучше усадки основание из щебёночно-песчаной смеси.

Первые слои бетона уже уложили, зашлифовали и закрыли плёнкой, чтобы избежать растрескивания. После этого бетон покроют защитным слоем «мастерпола» — специального состава, устойчивого к влаге и перепадам температур. После этого начнётся армирование конструкций и формирование фигур скейт-площадки.

Проектом предусмотрены — квотерпайп, грайндбокс, рейл, фанбокс, скейт-плаза, флет-площадки. Кроме того, сделают трибуны с пластиковыми сиденьями и стенд с инструкциями по безопасному использованию парка и видеоуроками для новичков.

Завершить работы планируют к ноябрю-декабрю, если погода не помешает.

Раньше на этой площадке тоже был скейт-парк, но его разобрали три года назад. Элементы прежней площадки были из фанеры и за шесть лет они практически развалились. Деньги на её реконструкцию нашлись только в этом году — в рамках комплексного благоустройства зоны отдыха у городского пруда.