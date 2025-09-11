Их установили ко Дню города, который отмечали на прошлых выходных. Милые и смешные «дорожные знаки»: «Сенежность» и «Для тебя лишь тает Сенеж», «На лёд летом не выходить» и ещё много других.

«Круто придумали — идёшь и неожиданно натыкаешься на что-то милое. На закате они вообще выглядят очень красиво, получаются романтичные снимки, — считает Виктория и добавляет, что зря их поставили так плотно, а не распределили по всей набережной.

Также установили деревянные указатели с наименованиями районов Солнечногорска и других городов России. Почему-то среди указателей есть Химки и даже Голубое, но нет Зеленограда — вот это обидно было!

Ещё один новый арт-объект — дерево, где можно оставить замочек в знак любви, дружбы или как символ чего-то ещё. В Зеленограде такое тоже есть — на Школьном озере.

На зеленоградской набережной городского пруда тоже скоро появится арт-объект — скульптура белок из полированного металла. Как тебе такое, Солнечногорск?