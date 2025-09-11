Канализационно-насосная станция сгорела вчера ночью. Из-за этого несколько десятков домов остались без воды, а канализационные стоки потекли по улицам. Администрация организовала подвоз воды в цистернах, где-то воду можно было набрать через пожарный гидрант.

Одновременно в течение всего дня аварийная служба чинила насосную станцию: очистили помещение, смонтировали новую электрику, восстановили питающий кабель, подключили насосы. В 21:30 запустили насосы и когда КНС вышла на стабильный режим работы, возобновили подачу воды в дома.

Не обошлось и без новых аварий в доме 17 в Тверецком проезде после подачи воды прорвало трубы и затопило подъезд, сообщили в телеграм-чате Андреевки.