Поезда «Ласточка-комфорт» поставили на рейсы, где ходили старые составы ЭТ2М. Они идут от Ленинградского вокзала или к нему через Крюково.
Новые комфортные электрички идут из Москвы до Твери отправлением:
- в 5:04 (до Крюково идут без остановок, останавливаются в 5:36)
- в 15:25 (в Крюково в 16:25)
- в 17:27 (в Крюково в 18:25)
- в 21:37 (в Крюково в 22:35).
Из Твери отправлением:
- в 4:48 (в Крюково в 6:45)
- 8:25 (в Крюково в 10:16)
- 8:20 (в Крюково в 20:06)
- 22:15 (в Крюково в 00:13).
Из Москвы в Крюково оправляются в 8:07, 11:57, 23:53. Из Крюково в Москву в 13:57, 15:37, 15:47.
Также новые составы идут на маршруте Москва — Конаково: из Москвы поезд отправляется в 17:07 (остановка в Крюково в 18:05), из Конаково ГРЭС — в 20:37 (в Крюково в 22:16).
Старые электрички заменяют «комфортами» с 2018 года. Сейчас 10-вагонные ЭТ2М обслуживают 4 пары поездов на участке Москва — Тверь, две пары на участке Москва — Крюково и одну от Москвы до Решетниково. Их тоже планируется заменить на «Ласточки».
