Ещё несколько старых электричек заменили «Ласточками» на Ленинградском направлении 11.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Поезда «Ласточка-комфорт» поставили на рейсы, где ходили старые составы ЭТ2М. Они идут от Ленинградского вокзала или к нему через Крюково.

Новые комфортные электрички идут из Москвы до Твери отправлением:

  • в 5:04 (до Крюково идут без остановок, останавливаются в 5:36)
  • в 15:25 (в Крюково в 16:25)
  • в 17:27 (в Крюково в 18:25)
  • в 21:37 (в Крюково в 22:35).

Из Твери отправлением:

  • в 4:48 (в Крюково в 6:45)
  • 8:25 (в Крюково в 10:16)
  • 8:20 (в Крюково в 20:06)
  • 22:15 (в Крюково в 00:13).

Из Москвы в Крюково оправляются в 8:07, 11:57, 23:53. Из Крюково в Москву в 13:57, 15:37, 15:47.

Также новые составы идут на маршруте Москва — Конаково: из Москвы поезд отправляется в 17:07 (остановка в Крюково в 18:05), из Конаково ГРЭС — в 20:37 (в Крюково в 22:16).

Старые электрички заменяют «комфортами» с 2018 года. Сейчас 10-вагонные ЭТ2М обслуживают 4 пары поездов на участке Москва — Тверь, две пары на участке Москва — Крюково и одну от Москвы до Решетниково. Их тоже планируется заменить на «Ласточки».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру