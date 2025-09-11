Посмотрели что внутри нового детского сада в 22-м микрорайоне 11.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Праздничное открытие состоялось 1 сентября. Здание построили ещё в феврале, но официально оно приступило к работе в начале нового учебного года. Учреждение вошло в состав школы 1150 и по проекту рассчитано на 250 детей.

При входе в здание есть колясочная, рядом предусмотрена парковка для детских самокатов и велосипедов.

  1. На первом этаже расположены групповые и спальные комнаты с игровым оборудованием и удобной мебелью. Также здесь оборудован медицинский, процедурный кабинеты и пищеблок, где готовят все блюда (каждый день — разное меню). Для оздоровительного плавания детей предусмотрен бассейн, занятия в котором проходят под четким руководством опытного инструктора по плаванию.
  2. На втором этаже здания располагаются групповые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы. Здесь же оборудована студия конструирования, где проходят занятия как у самых маленьких, так и у старших дошкольников. Для проведения занятий имеется разнообразный конструктор: от крупного — для самых маленьких воспитанников, до электронного — где дошколята могут зажечь лампочку или включить вентилятор.
  3. На третьем этаже также находятся групповые и спальные комнаты, расположены кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. С помощью современного оборудования и пособий специалисты учреждения проводят диагностику, организовывают развивающие занятия с детьми в группах, а при необходимости выстраивают индивидуальную коррекционно-развивающую работу с воспитанниками.

В трехэтажном здании просторные рекреации с мягкими пуфами, лифт и туалеты на каждом этаже. В каждой группе предусмотрен свой отдельный буфет для хранения посуды и раздачи пищи детям. Для безопасного спуска и подъема детей по лестницам все пролеты оборудованы удобными поручнями.

Для прогулок на свежем воздухе установлены теневые навесы с яркими игровыми элементами, спортивные площадки, зоны для отдыха и, даже, скворечники. Для безопасности детей выход на прогулку осуществляется через отдельный вход.

Детский сад расположен по адресу: Георгиевский проспект 27с3 и работает по будням с 7:00 до 19:00

