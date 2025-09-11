Ущерб небольшой, но ситуация всё равно неприятная:

«Дело не в деньгах. Хотелось бы хотя бы извинений. Мы прошлись по району — они цветы просто выбросили. Зачем? Думаю, это просто пьянь», — рассказали в клинике.

После инцидента на клумбе высадили новые цветы. Если подобное повторится, представители клиники не исключают подачи заявления в полицию.

Это не первый подобный случай. В августе в 3-м микрорайоне жильцы украсили двор декоративными растениями — их украли. Воры попали на камеры. После публикации «Зеленоград.ру» похищенные саженцы вернули на место.

В июле неизвестные похитили два декоративных кашпо с цветами в 14-м микрорайоне, которые жильцы разместили и благоустроили своими силами. Спустя несколько дней кашпо вернулось на место — благодаря усилиям местной жительницы и полиции.

Если стоимость украденного или испорченного имущества не превышает 2500 рублей, за это может грозить административная ответственность — штраф или арест до 15 суток. Если стоимость украденного превышает 2500 рублей, может наступить уголовная ответственность.

При необходимости, любой житель города может получить доступ к видео с камер. Для этого оставьте заявку в городской системе видеонаблюдения по телефону +7-495-587-00-02 — оператор даст вам номер заявки, с ним следует обратиться в полицию.

