Первый раз поводом стали публикации в личном телеграм-канале 19-летней Элины Г. с символикой метал-группы The Slayer и пятиконечной звездой. Сейчас в канале пять подписчиков.

Административное дело по факту демонстрации нацистской и экстремистской символики было возбуждено после обращения в полицию неназванного гражданина.

«Демонстрировала… изображение в виде пиктограммы, используемой в сатанизме, в совокупности с нацистскими рунами „Зиг“ и „Одал“ и изображения имитатора мужского полового органа с надписью „The Slayer“», — говорится в июльском постановлении суда.

Суд назначил штраф — но на этом ситуация не завершилась. Вскоре её признали виновной в еще одном правонарушении: суд квалифицировал изображения на одежде девушки как атрибутику «Международного движения сатанизма», признанного в России экстремистской организацией. В этой одежде она пришла в полицию по первому делу.

«Осуществляла публичное демонстрирование посетителям и государственным служащим символики „Пентаграмма“ (другое название „Звезда Бафомета“), нарисованную на куртке, а также символику „Крест Левиафана“, являющуюся символом церкви Сатаны», — написано в постановлении.

Элина пояснила, что нанесла изображения из-за увлечения метал-субкультурой и не знала о запрете. Суд на это объяснения пояснил, что список запрещенных материалов находится в открытом доступе. В итоге — ещё один штраф с конфискацией куртки и сумки.

Некоторые упомянутые экстремистские изображения являются уже десятки лет символикой популярной группы Slayer, которая вместе с Metallica, Megadeth и Anthrax входит в «большую четвёрку трэш-метала». Такая одежда и значки свободно продаются в интернете и магазинах с рок-атрибутикой.

При этом Slayer часто обвиняли в симпатиях к нацизму. Это обусловлено тем, что логотип группы с орлом напоминает герб Третьего рейха, а также наклейками СС на гитарах и тематикой некоторых песен. Группе часто задавали вопросы по этому поводу, и участники отвечали, что не оправдывают нацизм, а лишь интересуются этой темой.

«Международное движение сатанизма» запрещено в РФ с июля 2025 года. Если контент был опубликован раньше, но оставался в открытом доступе после запрета — считается, что демонстрация продолжается, это тоже будет нарушением.

Максимальное наказание — штраф до 5000 рублей или административный арест до 15 суток.