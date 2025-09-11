На торжественном открытии выступили местные чиновники, депутаты, внук Рокоссовского (тоже Константин), один из авторов диорамы художник Александр Ананьев и другие гости.

«Приятно видеть здесь внука героя Рокоссовского. К бюсту в парке Победы мы часто возлагаем цветы и чтим его память. Также сегодня здесь присутствует отец еще одного молодого героя — Тимофея Растренина. Этот 25-летний парень — участник СВО, Герой России посмертно. Он погиб, закрывая собой боевого товарища. В самое ближайшее время школа 1194, в которой он учился, будет названа его именем», — отметил заместитель префекта Александр Чеботарёв.

При всей значимости события сама памятная доска выглядит скромно: расположена высоко, с мелким шрифтом. Многие прохожие могут её не заметить, а людям со слабым зрением вряд ли удастся прочитать текст. Правда, есть qr-код, по которому можно прочитать подробности

Мероприятие завершилось возложением цветов. Администрация вокзала пообещала ухаживать за памятным объектом и поддерживать его в хорошем состоянии.