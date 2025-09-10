Очередное расширение зоны платной парковки в Зеленограде произойдет 3 октября. В неё, в частности, войдут улицы Гоголя, Каменка, Новокрюковская, дороги в 22 микрорайоне, два проезда в Восточной коммунальной зоне (4921 и 4807).

Синяя разметка сама по себе не делает парковку платной — это определяют дорожные знаки, которых пока нет.

При двух первых этапах ввода платных парковок — в июне и августе — разметка и даже знаки местами появлялись с опозданием в несколько дней. Хорошо, что сейчас в мэрии решили подготовиться заранее.

Жители домов рядом с новыми местами платной парковки могут попробовать оформить резидентное разрешение, чтобы парковаться бесплатно с 20 до 8 часов или за 3000 рублей в год круглосуточно. «Попробовать» — потому что резидентное разрешение сейчас могут получить только жители домов на первой линии. Если ваш дом чуть в глубине микрорайона, вам не повезло.