Сегодня сетевой магазин в корпусе 2019 (возле Ледового дворца) начал свою работу — практически все полки заполнены продуктами, на входе шарики. Магазин работает ежедневно с 8:00 до 23:00

В ассортименте: мясо, молочные продукты, готовые блюда, напитки, хозяйственные товары и многое другое. Проход к молочному отделу пока затруднен — там ещё не успели убрать оборудование.

Отдел с выпечкой заработает в течение недели — пока полки с булочками пустые. После открытия здесь появятся донаты, пончики, маффины и другие изделия, некоторые из них будут выпекаться прямо в «Магните».

Зато уже действует кафе, где можно заказать картофель фри, хот-доги, куриный попкорн, крылышки и креветки, чай, а также напитки из кофейного аппарата — капучино, латте, американо, кофе с молоком.

В магазине работают две кассы с сотрудниками и три для самообслуживания.

Вход в «Магнит» с одной стороны здания (ближе к остановке), остальные двери служат эвакуационными выходами.

