Пожар произошел около двух часов ночи. В местной администрации сообщили, что в связи со «сбоем электросети на канализационно-насосной станции» с 9:30 и до окончания ремонта не будет холодной и горячей воды по следующим адресам:
- Зеленый пр., д. 2;
- Парковый б-р, д. 2к1, 2, 3, 4, 5, 6, д. 3к2, д. 5, 5А, 5Б, 7;
- Сургутский пр., д. 1, 2, 3;
- Тверецкий пр, д. 16к1, 2, 3, д. 17, 19, 20, 21;
- Трехсвятская ул, д. 6, 13, 18, 22.
Подвоз воды обещают организовать на пересечении ул. Трёхсвятская и Паркового бульвара (Парковый бульвар, дом 5), а также Сургутский пр. д.1, корп.1. И просят жителей «произвести запасы воды». Работает горячая линия +7-800-201-67-47
«С двух ночи горела будка,все стояли и просто смотрели на это,пока совсем не выгорела. Теперь канализация льется по всему поселку, вода пока идет темнокоричневого цвета. Очередное обьявление с извинениями и сидите дальше без воды, ходите по канализационным водами, дышите дерьмом. Все идёт по плану», — возмущаются местные жители.