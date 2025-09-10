Подвоз воды обещают организовать на пересечении ул. Трёхсвятская и Паркового бульвара (Парковый бульвар, дом 5), а также Сургутский пр. д.1, корп.1. И просят жителей «произвести запасы воды». Работает горячая линия +7-800-201-67-47

«С двух ночи горела будка,все стояли и просто смотрели на это,пока совсем не выгорела. Теперь канализация льется по всему поселку, вода пока идет темнокоричневого цвета. Очередное обьявление с извинениями и сидите дальше без воды, ходите по канализационным водами, дышите дерьмом. Все идёт по плану», — возмущаются местные жители.