На месте побывал корреспондент «Зеленоград.ру» вместе с главой управы Максимом Хлудовым

Самая проблемная точка — «зебра» от старого моста к корпусу 848. Здесь установлены блоки, а за переходом всё раскопано. Пройти можно только по проезжей части и газону, что небезопасно, особенно для мам с колясками.

Как заверил подрядчик, уже сегодня проход на этом участке откроют, здесь уложат первый слой асфальта.

В ближайшее время заменят плитку и отремонтируют лестницу у «Магнита» — работы будут проводиться локально, общий проход закрывать не планируют.