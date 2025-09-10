На месте побывал корреспондент «Зеленоград.ру» вместе с главой управы Максимом Хлудовым
Самая проблемная точка — «зебра» от старого моста к корпусу 848. Здесь установлены блоки, а за переходом всё раскопано. Пройти можно только по проезжей части и газону, что небезопасно, особенно для мам с колясками.
Как заверил подрядчик, уже сегодня проход на этом участке откроют, здесь уложат первый слой асфальта.
В ближайшее время заменят плитку и отремонтируют лестницу у «Магнита» — работы будут проводиться локально, общий проход закрывать не планируют.
Ограничен проход и у подземного перехода (входа с лестницей, ближе к корпусу 847) — рядом установлены блоки и работает техника. Лучше воспользоваться альтернативным входом — с длинным пандусом.
На противоположной стороне дороги, у корпуса 812, роют траншеи под бордюры, вскоре начнут подготовку основания под асфальт — пройти будет гораздо проще. Сейчас несколько дорожек перекрыты, издалека это не всегда заметно: пластмассовые блоки видны плохо, и люди всё равно пытаются пройти, чтобы не возвращаться назад.
«К четвергу мы сделаем таблички, указывающие на проведение работ в конкретных местах», — рассказал подрядчик.
«Признаю, что из-за благоустройства часть путей временно недоступна, но ремонт требует времени. Подрядчик старается закончить всё как можно скорее. В ближайшие один-два дня в трудных местах появятся настилы. Я лично проконтролирую этот вопрос», — отметил Максим Хлудов.
Ежедневно на территории работает около 30-40 человек. Параллельно с укладкой асфальта здесь сразу убирают мусор, даже самый мелкий, и поливают водой, чтобы было меньше пыли.
Работы планируют завершить к 15 октября.