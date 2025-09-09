Сильный дым повалил из вентиляционной шахты, расположенной вдоль проезда. Что там внизу, точно неизвестно. Возможно, подземная парковка или коллектор.
Загорелось около 19:30, пожарные приехали быстро.
Очевидцы сообщают о едком запахе и звуке взрыва.
Из торгового центра «Савелки» эвакуируют людей.
