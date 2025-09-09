В первый раз новую скульптуру поставили возле пруда в 1-м микрорайоне в июне. Затем её неоднократно увозили на ремонт: сначала обнаружили физические дефекты (нарушения литья фигуры и повреждение постамента), позже «Жилищник» не устроило покрытие лебедей.

Действительно, прежнее покрытие выглядело странно: будто покрашено коричневой краской (цвет точь в точь каким красят лавочки). Сейчас лебедей почистили — стало видно, что они бронзовые.

Мнения местных жителей о новом покрытии разошлись. Одни говорят «заиграло по-новому», а прежних белых лебедей называют «банальными». Другие, наоборот, считают, что белая скульптура выглядела «красиво и свежо».

Но, похоже, общее мнение выразила Валентина Павловна: «И к этим со временем привыкнем. Главное — чтобы больше не увозили, а то шлифуют и шлифуют бесконечно».

Новости 1-го микрорайона