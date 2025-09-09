По данным префектуры, дом планируется снести в 2026 году. Пока он будет стоять пустым, там может начаться то же, что в расселенных пустых домах на Заводской — битые стекла, сборища хулиганов, пожары. И, похоже, уже началось — окна местами выбиты, двери запаяны, но открыты входы в подвал, внутри слышны шорохи, но рабочих при этом не видно. К разбитым окнам заботливо приставлен старый стул — так легче залезать внутрь.

Дом не огорожен — как и соседний расселенный на улице 1 Мая. Возле этой пятиэтажки тоже собираются компании, бьют стекла, кричат. На жалобу местного жителя в префектуре ответили, что приняли меры, в частности, забили окна и двери профлистами и фанерой.

Сейчас «Жилищник» уже формально не отвечает за расселенную пятиэтажку, охрану здания должен обеспечить Фонд реновации. Для этого нанимают частное охранное предприятие, которое почему-то не мешает хулиганам громить заброшки.

Новости 19-го микрорайона