Дом 2 по улице 2-я Пятилетка расселен, отключен от коммуникаций и передан Фонду реновации. Это значит, что его готовят к сносу — но он, возможно, начнется ещё не скоро. Землю освобождают для строительства нового большого дома.
Эту пятиэтажку с кирпичными стенами построили в 1974 году. Здесь было 100 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Жильцов переселили в новостройку на Заводской, 14. В процессе расселения здесь произошёл пожар, жители жаловались на то, что их подгоняли быстрее переезжать, сообщали, что в подъездах живут бомжи.
По данным префектуры, дом планируется снести в 2026 году. Пока он будет стоять пустым, там может начаться то же, что в расселенных пустых домах на Заводской — битые стекла, сборища хулиганов, пожары. И, похоже, уже началось — окна местами выбиты, двери запаяны, но открыты входы в подвал, внутри слышны шорохи, но рабочих при этом не видно. К разбитым окнам заботливо приставлен старый стул — так легче залезать внутрь.
Дом не огорожен — как и соседний расселенный на улице 1 Мая. Возле этой пятиэтажки тоже собираются компании, бьют стекла, кричат. На жалобу местного жителя в префектуре ответили, что приняли меры, в частности, забили окна и двери профлистами и фанерой.
Сейчас «Жилищник» уже формально не отвечает за расселенную пятиэтажку, охрану здания должен обеспечить Фонд реновации. Для этого нанимают частное охранное предприятие, которое почему-то не мешает хулиганам громить заброшки.