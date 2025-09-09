Площадка построена по новому московскому стандарту в рамках проекта «Питомцы в Москве» и программы «Мой район». «На территории несколько видов покрытий: рулонный газон и резиновая крошка площадка разделена на функциональные зоны — для свободного выгула, занятий с собаками и отдыха хозяев», — сообщается на портале «Активный гражданин.

В тренировочной зоне установили разнообразные снаряды. Здесь есть «Бум» для повышения выносливости, барьер-перекладина, тоннель, слалом и наклонная стенка для развития координации движений питомца. В зоне отдыха для хозяев — скамья с навесом, специальные контейнеры для уборки за животными.

В Зеленограде есть ещё несколько собачьих площадок по этому стандарту. Например, в 10 и 12-м микрорайонах. Кроме планировки, объединяет их то, что делают их долго и везде есть проблемы с газоном: то затопит, то вытопчут. Зато на этих площадках начинают проводить мероприятия для собачников.

При голосовании на «Активном гражданине» есть возможность написать, что можно было бы сделать лучше на площадке. Сейчас большинство (65%) считает, что площадка получилась «на отлично», 28% поставили «твёрдую четверку», не понравилось 6% респондентов. Похожие результаты в нашем голосовании в телеграм-канале жителей района.