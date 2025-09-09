Новую собачью площадку в 4-м микрорайоне предложили оценить местным жителям. Большинству она нравится 09.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Участок корпусами 414 и 469 площадью более 500 кв.м раньше пустовал и «представлял собой слабо освещенный пустырь», — пишут на портале «Активный гражданин» о новой площадке.

В мэрии считают, что площадка появилась в 2024 году — на самом деле ее начали строить год назад, зимой перенесли завершение на весну, а недоделки (дыры под ограждением и отсутствующий газон) устранили только в июне. Так что фактически площадка открылась совсем недавно.

Площадка построена по новому московскому стандарту в рамках проекта «Питомцы в Москве» и программы «Мой район». «На территории несколько видов покрытий: рулонный газон и резиновая крошка площадка разделена на функциональные зоны — для свободного выгула, занятий с собаками и отдыха хозяев», — сообщается на портале «Активный гражданин.

В тренировочной зоне установили разнообразные снаряды. Здесь есть «Бум» для повышения выносливости, барьер-перекладина, тоннель, слалом и наклонная стенка для развития координации движений питомца. В зоне отдыха для хозяев — скамья с навесом, специальные контейнеры для уборки за животными.

В Зеленограде есть ещё несколько собачьих площадок по этому стандарту. Например, в 10 и 12-м микрорайонах. Кроме планировки, объединяет их то, что делают их долго и везде есть проблемы с газоном: то затопит, то вытопчут. Зато на этих площадках начинают проводить мероприятия для собачников.

При голосовании на «Активном гражданине» есть возможность написать, что можно было бы сделать лучше на площадке. Сейчас большинство (65%) считает, что площадка получилась «на отлично», 28% поставили «твёрдую четверку», не понравилось 6% респондентов. Похожие результаты в нашем голосовании в телеграм-канале жителей района.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру