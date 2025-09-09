В новое меню в вошли корейский ролл с креветками за 329 рублей, с курицей (обычный или острый) — 269, корейский бургер — 274, байтсы по-корейски — 234, картофель фри или дольки по-корейски за 224, ножки по-азиатски — от 234. К ним добавляют соус с кимчи, морковку по-корейски и свежие огурцы.

«Гостям ресторанов нравятся необычные сочетания, в частности заметен тренд на азиатскую кухню. Поэтому мы продолжаем экспериментировать с основным меню и вкусами напитков», — пояснили в «Ростиксе».

Некоторые посетители уже успели попробовать новинки.

«Мы попробовали новые блюда, но, честно, на любителя. Я брала ролл, для меня остро — не понравилось. Больше нравится классика», — поделилась мнением Валентина.

Азиатская тематика становится всё популярнее — её можно встретить и в кафе быстрого питания, и в магазинах с зарубежными продуктами. Новое меню доступно в «Ростиксах» в ТЦ «Иридиум», «Атлас», «Панфиловский», «Зеленопарк» и на площади Юности.