7 сентября на Солнечной аллее 18-летний водитель мощного самоката без прав и мотошлема столкнулся с арендованным самокатом, которым управлял 23-летний молодой человек. Пострадал 18-летний водитель, его доставили больницу. На фото — место аварии

«Столкнулись лоб в лоб. Один выезжал от остановки, а другой его просто не увидел. Зрелище очень печальное, парням скорейшего выздоровления», — писали в чате микрорайона свидетели происшествия.

Два других самоката столкнулись 2 сентября на улице Юности: 18-летний водитель арендованного самоката ехал по тротуару и врезался во встречный самокат под управлением 27-летнего мужчины. Пострадал 18-летний водитель, его доставили в больницу.

Вообще, все пострадавшие в ДТП на прошлой неделе управляли двухколёсным транспортом:

на Филаретовской улице мопед столкнулся с автомобилем. 21-летний водитель мопеда пересекал пешеходный переход на зелёный, но не спешившись — машина в этот момент разворачивалась. Молодого человека госпитализировали.

на улице Андреевка с автомобилем столкнулся мотоцикл. Водитель автомобиля не уступил дорогу при перестроении, мотоциклист пострадал — его увезли в больницу.

на проспекте Генерала Алексеева мотоцикл столкнулся с автомобилем: 39-летний мотоциклист проехал на красный сигнал светофора, получил травмы и был госпитализирован.

Последнее время в Зеленограде пострадавшие в авариях водители автомобилей стали редкостью. При этом новости о травмах, полученных водителями самокатов, мопедов и мотоциклов, появляются регулярно — как и новости о пешеходах, пострадавших от наезда средств индивидуальной мобильности (СИМ). При этом общая статистика по Москве показывает снижение числа пострадавших в ДТП с участием СИМ.