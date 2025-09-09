Один автомат уже стоит на Никольском пруду возле МЖК — если повернуться в сторону водоема лицом, то аппарат будет справа, пройти к нему можно через небольшой мостик. Ещё один сегодня установят на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне.
Устройства работают на солнечных батареях и не требуют подключения к электричеству, поэтому их можно поставить практически в любом месте. Автоматы выдают специализированный корм, безопасный и полезный для водоплавающих птиц. Стоимость одного пакетика — 100 рублей, в подарок вы получаете небольшой сувенир — разноцветную пластиковую игрушку. Оплатить можно картой или наличными.
Вендинговые автоматы относятся к социальному проекту «Покорми утку», который развивается в Москве и Подмосковье. Сейчас таких аппаратов уже более 60.
«Наша цель — развивать культуру правильного кормления птиц. Многие не знают, что хлеб вредит уткам, поэтому мы хотим донести до людей простую мысль: помогать птицам можно только с пользой. Мы планируем расширять проект, и такие автоматы могут появиться и в других районах Зеленограда. Постепенно будем договариваться об установке с администрацией микрорайонов. Ближайшая установка — на Быковом болоте, также рассматриваем Школьное озеро», — рассказал «Зеленоград.ру» руководитель проекта Александр Рудой.