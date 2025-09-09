Один автомат уже стоит на Никольском пруду возле МЖК — если повернуться в сторону водоема лицом, то аппарат будет справа, пройти к нему можно через небольшой мостик. Ещё один сегодня установят на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне.

Устройства работают на солнечных батареях и не требуют подключения к электричеству, поэтому их можно поставить практически в любом месте. Автоматы выдают специализированный корм, безопасный и полезный для водоплавающих птиц. Стоимость одного пакетика — 100 рублей, в подарок вы получаете небольшой сувенир — разноцветную пластиковую игрушку. Оплатить можно картой или наличными.