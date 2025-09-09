Анастасия рассказывает о своем пути в фотографии и взгляде на искусство:

«Фотография для меня не просто хобби, а важная частью жизни. Она помогает мне видеть мир по-своему, замечать маленькие детали и радоваться мелочам»

Любовь к съемке началась в детстве, когда Анастасия заинтересовалась фотоприемами, которые использовала подруга. Постепенно увлечение переросло в что-то более серьезное. Сегодня Анастасия активно участвует в конкурсах и учится видеть мир глазами художника.

«Я всегда пыталась запечатлеть каждый момент жизни, снимая все, что мне кажется интересным и красивым».

Кроме фотографии, Анастасия увлекается литературой и музыкой, которые вдохновляют ее на создание новых работ.

Особое значение для нее имеют не только награды, но и внутренние открытия:

«Нельзя сказать, что в искусстве есть что-то неправильное, просто оно особенное. Я для себя поняла, что творчество не строится по определенному плану, а в первую очередь отражает душу автора».

По словам Анастасии, каждая победа важна и вдохновляет ее на новые шаги. Международные награды стали подтверждением ее таланта и серьезной заявкой на будущее в мире фотографии.