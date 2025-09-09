16-летняя Анастасия Прокудина стала обладательницей престижных международных наград в фотографическом конкурсе — ее работа «Маленький принц» (с утёнком) удостоена диплома IAAP, а снимок «Один в поле» (с деревом) — почетного упоминания APE Honorable Mention. Также её работа заняла первое место на всероссийском конкурсе «Фотография как образ мира».
IAAP — Международная ассоциация фотохудожников. Она ежегодно проводит международные фотоконкурсы. Диплом ассоциации — один из престижных индивидуальных призов в мире фотографии.
Анастасия рассказывает о своем пути в фотографии и взгляде на искусство:
«Фотография для меня не просто хобби, а важная частью жизни. Она помогает мне видеть мир по-своему, замечать маленькие детали и радоваться мелочам»
Любовь к съемке началась в детстве, когда Анастасия заинтересовалась фотоприемами, которые использовала подруга. Постепенно увлечение переросло в что-то более серьезное. Сегодня Анастасия активно участвует в конкурсах и учится видеть мир глазами художника.
«Я всегда пыталась запечатлеть каждый момент жизни, снимая все, что мне кажется интересным и красивым».
Кроме фотографии, Анастасия увлекается литературой и музыкой, которые вдохновляют ее на создание новых работ.
Особое значение для нее имеют не только награды, но и внутренние открытия:
«Нельзя сказать, что в искусстве есть что-то неправильное, просто оно особенное. Я для себя поняла, что творчество не строится по определенному плану, а в первую очередь отражает душу автора».
По словам Анастасии, каждая победа важна и вдохновляет ее на новые шаги. Международные награды стали подтверждением ее таланта и серьезной заявкой на будущее в мире фотографии.