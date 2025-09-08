Ярослав Ивлиев завоевал второе место на всероссийском чемпионате «Профессионалы» в компетенции «Инженерная разработка сварочных технологий». Соревнования собрали 230 конкурсантов из разных регионов страны, успешно прошедших отборочные испытания. Ярослав выступал в составе сборной команды Москвы.

«Этот результат — гордость для всего колледжа и подтверждение того, что наши студенты готовы к вызовам современного производства» — отметили в колледже №50.

Чемпионат «Профессионалы» — крупнейшее соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и помогает молодежи получить признание в профессии и выйти на рынок труда.