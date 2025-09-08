Мы посмотрели, что происходит на каждой площадке

На Озерной аллее, рядом с «Орбитой», обновили хоккейную коробку, установили оборудование для намораживания льда и уложили искусственную траву. Построили павильон для переодевания, туалеты и гараж. Внутри раздевалки ремонт не закончен — стоят лишь металлоконструкции. Туалеты и сама раздевалка закрыты. У катка уложили новое асфальтобетонное покрытие, включая парковку. На территории не убрали строительный мусор.

В 4-м микрорайоне каток получил новую систему охлаждения, айс-маты и борта. Появился павильон для переодевания, однако внутри — лишь металлоконструкции, мусор и один небольшой шкафчик. Туалеты закрыты. Часть территории за раздевалкой всё ещё разрыта, работы с бордюрами не завершены, мусор тоже не убраны.

В 20-м микрорайоне площадку также оснастили новой системой и бортами, но резиновое покрытие вокруг так и не заменили, хотя оно в трещинах и потертостях. Это единственный каток из трёх, где ремонт территории практически не проводился. Здесь также построены раздевалка и туалеты, но они закрыты и недоделаны; с другой стороны катка расположен гараж. На площадке остались старая постройка, строительный мусор.

Все три катка до холодов планировали использовать как футбольные поля, но ворот нигде нет. Кроме того, на всех объектах до зимы нужно довести до ума постройки и окружающую территорию. А зима близко.