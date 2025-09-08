Какая причина, неизвестно. Очевидцы говорят, что выглядит так, будто бетонный столб у корпуса 1456 просто раскрошился у основания.

Местные жители говорят, что ещё один такой столб готовится упасть во дворе напротив корпуса 1454.

Спросим префектуру о причине происшествия, сколько ещё таких хрупких столбов в Зеленограде и что делают для их замены.