Какая причина, неизвестно. Очевидцы говорят, что выглядит так, будто бетонный столб у корпуса 1456 просто раскрошился у основания.
Местные жители говорят, что ещё один такой столб готовится упасть во дворе напротив корпуса 1454.
Спросим префектуру о причине происшествия, сколько ещё таких хрупких столбов в Зеленограде и что делают для их замены.
