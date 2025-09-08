Более 50 парковочных мест сделают в 9-м микрорайоне — для этого расширяют проезды внутри микрорайона 08.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Проезд у корпусов 906 и 913 перекрыт для благоустройства: «Проезд расширяют — в результате появится возможность парковки не на самом проезде, а в карманах», — пояснили в управе.

Как и в проезде перед корпусом 902, здесь сделают места параллельной парковки — всего добавят больше 50. Кажется, это лучше, чем запрещать стоянку и остановку, как это пытались сделать два года назад — нововведение тогда вызвало много критики, местные жители в чате района даже говорили, что лучше тогда сделать движение по проезду односторонним.

Похоже, это реализация давнего запроса жителей на компенсацию мест на большой парковке, которую шесть лет назад забрали для строительства домов по реновации на Солнечной аллее. Правда, там было 600 мест — с учетом новосёлов, компенсация получилась неполноценной. Но, вероятно, это все, что смогла сделать управа.

