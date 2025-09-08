«За восемь месяцев 2025 года на них совершили 52 миллиона поездок. Это почти на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили в мэрии.

Ежедневно самокаты арендуют свыше 330 тысяч человек и чаще всего не с развлекательными, а с транспортными целями — доехать до ближайшей остановки общественного транспорта или для коротких поездок по делам, до офиса, университета или парка. В среднем поезда занимает десять минут.

В этом сезоне прокат самоката возможен только после проверки возраста. Пользователей без верификации допускают к максимум 5 тестовым поездкам, затем доступ блокируется. Однако несовершеннолетние продолжают пользоваться самокатами — берут самокат в рамках тестовых поездок или пользуются аккаунтом взрослых.

Также сервисы проката в начале сезона снизили максимальную скорость с 25 до 20 км/ч. Но вскоре вернули 25 км/ч для пользователей, которые ездят аккуратно — таких оказалось подавляющее большинство.

Число ДТП со средствами индивидуальной мобильности снизилось более чем на 50%, но в последние недели в Зеленограде фиксируется большое количество таких ДТП, поэтому выводы можно будет делать по итогам сезона.