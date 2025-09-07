История вызвала бурную реакцию наших читателей. Одни осуждали поступок взрослых: «Такой груз нельзя взваливать на ребёнка», «Как же жестоко рвать детскую душу». Другие сочувствовали мальчику и восхищались его ответственностью: «У него больше человечности, чем у взрослых», «Хороший, умный ребёнок, пусть придёт волонтёром». Многие делились своими историями — о спасённых котятах, подкидышах, найденных у подъезда, и о том, как животные становились полноправными членами семьи.

Были и более трезвые голоса: «Сочувствовать легко, а забрать животных — трудно». В комментариях вспоминали и про бездомных кошек в Андреевке, и про то, что помощь животным требует системного подхода, а не перекладывания ответственности на детей.

В «КотоЛофте» предлагали всем подросткам, которые не могут взять животное домой, но хотят заботиться о питомце, стать волонтёрами в «КотоЛофте». Если вы нашли котёнка, его можно попробовать пристроить через городские приюты «Доринвест» (+7-495-695-51-18) или «Ника» (+7-495-162-85-95), через тематические группы.