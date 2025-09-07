О завершении благоустройства дворов отчитались в префектуре: из 47 объектов осталось сделать пять. Один из этих пяти — возле корпуса 902. Там обещают доделать «финишные работы».

Однако площадку во дворе уже открыли, и на ней играют дети. А вот качество монтажа вызывает вопросы: на фотографиях «паутинки» видны торчащие винты — то ли их недокрутили, то ли крепления не держатся, у одного вообще сломана головка.

Парадокс в том, что новая площадка не всегда безопасна. Наоборот: именно в первые недели после сдачи проявляются ошибки монтажа и последствия спешки. Сейчас родителям стоит внимательно присматриваться к деталям, а при обнаружении проблем — сообщать в «Жилищник». Со временем площадку приведут в порядок и она станет надёжной — по крайней мере, пока не начнётся естественный износ.

Основная ответственность за безопасность лежит на «Жилищнике»: его сотрудники обязаны ежедневно осматривать площадки и вести журнал проверок. Но на практике проблемы остаются до тех пор, пока о них не заявят родители.