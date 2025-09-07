Во всех взрослых поликлиниках можно прийти без записи по живой очереди к фельдшеру, который осмотрит и отправит на прививку.

Прививочные кабинеты работают в будни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в воскресенье с 9:00 до 16:00.

По поводу конкретной вакцины департамент здравоохранения пока молчит. Сообщается лишь, что прививать в этом году будут отечественными трех- и четырехвалентными вакцинами, которые защищают от трех или четырех самых актуальных в этом эпидсезоне штаммов вирусов гриппа.

Также пока неизвестно, будет ли работать мобильный прививочный пункт (раньше его ставили возле станции Крюково).

Детей вакцинируют в прививочных кабинетах, они работают по будням с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 15:00. Сначала надо подойти к стойке информации и сказать, что пришли на прививку, и администратор отправит к педиатру.

Вакцинация от гриппа особо показана детям с хроническими заболеваниями и часто болеющим, напоминают медики.

Вакцинация детей в школах начнется с 10 сентября. Прививку делают медработники с согласия родителей. Вакцина та же, что и в поликлиниках — «Ультрикс Квадри».

Делать ли прививку от гриппа? Если нет противопоказаний, то лучше сделать. Доказано уменьшение риска заболеть гриппом после вакцинации. Особенно это необходимо тем, кто может быть источником заражения других людей: учителям, врачам, продавцам и т. п., а также людям старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.

Грипп может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и многим другим. Кроме того, вакцинирование от гриппа уменьшает риск смерти и осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний и является обязательной частью лечения при всех хронических сердечно-сосудистых заболеваниях.

Прививаться от гриппа лучше сейчас, до начала эпидемического сезона, поскольку после прививки организму необходимо около двух недель на выработку антител к вирусу.

Роспотребнадзор планирует вакцинировать от гриппа до 60% населения и не менее 75% людей из группы риска. При этом раньше регулярно отмечались случаи приписок — в электронной медкарте появлялась запись о прививке, а на самом деле её не делали.