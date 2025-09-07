Резидентное распространяется на жителей домов, расположенных вдоль улиц с платными парковками и даёт право парковаться на всех парковках района бесплатно с 20 до 8 часов или за три тысячи рублей в год круглосуточно.

Новые зоны платной парковки появятся в Зеленограде с 3 октября на следующих улицах:

улица Каменка

улица Новокрюковская

улица Гоголя

проезд 4921 (дорога к кладбищу на Восточной коммунальной зоне)

проезд 4807 (дорога на Восточной коммунальной зоне между Сосновой аллеей и Фирсановским шоссе)

Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Зеленый парк» (22-й микрорайон)

Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК на Заводской, 14

Местная улично-дорожная сеть в границах ЖК «Wellbe» (апартаменты напротив 14-го микрорайона)

Подробная информация об оформлении разрешения — на сайте мэрии.

Практика показывает, что не все жители домов возле платных парковок могут оформить резидентное разрешение. Причина — в принципе формирования списка домов, которые могут получить резидентное разрешение: это не близость к платным парковкам, а только вхождение в перечень домов, попавших в «территорию платной парковки». Поэтому «первая линия» вдоль улицы обычно попадает, а дворовые корпуса — нет.