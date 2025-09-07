В нескольких школах Зеленограда появился сервис «Смарт-буфет» — автоматизированная система заказа и выдачи перекусов, которая помогает школьникам экономить время на переменах.

Механизм работы прост: ученик оформляет заказ через приложение «Дневник МЭШ», выбирает блюда из меню и получает уведомление, когда заказ готов. Забрать его нужно в течение часа, иначе заказ аннулируется. Для получения достаточно подойти к Смарт-буфету, приложить карту «Москвенок» и открыть свою ячейку.

Впечатления от сервиса разные.

«Сервис нужный, так как учеников много и все на перемене не успевают воспользоваться буфетом. Идея очень хорошая, но, как говорится: „За идею — пятерка, за исполнение — два“», — рассказывает Марина, мама ученика школы №1151.

Она отмечает, что ассортимент ограничен снэками и фастфудом. По ее мнению, в меню стоит добавить салаты, супы и горячие блюда, а также предусмотреть возможность предзаказа на следующий день.

Бывший сотрудник школы №1194 рассказал, что сервис не пользуется популярностью среди учеников:

«Я ни разу не видел, чтобы им кто-то хоть как-то пользовался. Просто шкаф, подключенный к розетке. Никто не знает, что это такое.»

Он считает, что проблема — в отсутствии информации. По его словам, помочь могли бы объявления от администрации или QR-код рядом с устройством, чтобы ученики и родители понимали, как работает сервис.

«Я им не пользовался, просто видел, что он есть… не видел, чтобы им кто-то пользовался.», — рассказал ученик школы из 23-го микрорайона.

Смарт-буфеты начали внедрять в московских школах в 2023 году. В Зеленограде о его запуске отчитывались школы 1912, 1151 и 2045. Сервис задуман как способ сделать перекусы удобнее, но, судя по всему, пока остается мало востребованным.