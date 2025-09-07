У каждой площадки есть необходимое оборудование, раздевалки, трибуны, вспомогательные помещения. На территории комплекса предусмотрена большая удобная парковка.

Помимо спортивных площадок: кафе с панорамным видом на ледовые арены и фреш-бар, магазины спортивной экипировки, сервис сушки и хранения формы, прокат инвентаря и заточка коньков, учебные классы и комнаты отдыха для спортсменов.

Arena Play — сеть спортивных школ известного хоккеиста Артемия Панарина. Сейчас у неё в управлении уже есть два спорткомплекса в Москве.

Когда точно откроется Arena Play и как будет организован проход и въезд для посетителей на территорию ОЭЗ, пока неизвестно — узнаем и расскажем детали.