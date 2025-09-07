Новый спорткомплекс в «Алабушево» — стало известно название и первые фото изнутри 07.09.2025 ZELENOGRAD.RU

«Арена Плей Технополис» — так будет называться спорткомплекс, который скоро планируют открыть в Зеленограде — на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».

В Arena Play:

  • две полноразмерные ледовые площадки (58x26)
  • футбольный манеж (70x30) с искусственным покрытием
  • универсальный игровой зал (25x24 м) с паркетным покрытием (для художественной гимнастики, спортивных танцев, волейбола и баскетбола)
  • центр ракетных видов спорта: 3 корта для сквоша, 3 корта для падела, 2 универсальные площадки под пиклбол и бадминтона, 4 профессиональных стола для настольного тенниса
  • 3 универсальных зала для ОФП, хореографии и единоборств
  • фитнес-клуб

У каждой площадки есть необходимое оборудование, раздевалки, трибуны, вспомогательные помещения. На территории комплекса предусмотрена большая удобная парковка.

Помимо спортивных площадок: кафе с панорамным видом на ледовые арены и фреш-бар, магазины спортивной экипировки, сервис сушки и хранения формы, прокат инвентаря и заточка коньков, учебные классы и комнаты отдыха для спортсменов.

Arena Play — сеть спортивных школ известного хоккеиста Артемия Панарина. Сейчас у неё в управлении уже есть два спорткомплекса в Москве.

Когда точно откроется Arena Play и как будет организован проход и въезд для посетителей на территорию ОЭЗ, пока неизвестно — узнаем и расскажем детали.

Реклама
Реклама
