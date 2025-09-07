«Арена Плей Технополис» — так будет называться спорткомплекс, который скоро планируют открыть в Зеленограде — на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва».
В Arena Play:
- две полноразмерные ледовые площадки (58x26)
- футбольный манеж (70x30) с искусственным покрытием
- универсальный игровой зал (25x24 м) с паркетным покрытием (для художественной гимнастики, спортивных танцев, волейбола и баскетбола)
- центр ракетных видов спорта: 3 корта для сквоша, 3 корта для падела, 2 универсальные площадки под пиклбол и бадминтона, 4 профессиональных стола для настольного тенниса
- 3 универсальных зала для ОФП, хореографии и единоборств
- фитнес-клуб
У каждой площадки есть необходимое оборудование, раздевалки, трибуны, вспомогательные помещения. На территории комплекса предусмотрена большая удобная парковка.
Помимо спортивных площадок: кафе с панорамным видом на ледовые арены и фреш-бар, магазины спортивной экипировки, сервис сушки и хранения формы, прокат инвентаря и заточка коньков, учебные классы и комнаты отдыха для спортсменов.
Arena Play — сеть спортивных школ известного хоккеиста Артемия Панарина. Сейчас у неё в управлении уже есть два спорткомплекса в Москве.
Когда точно откроется Arena Play и как будет организован проход и въезд для посетителей на территорию ОЭЗ, пока неизвестно — узнаем и расскажем детали.