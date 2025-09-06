В конкурсе участвовали более двух тысяч рисунков московских школьников. Юные художники изображали героев русских сказок и былин на улицах столицы. Экспертное жюри отобрало 60 лучших работ, а москвичи голосованием выбрали победителей.

Вместе с главным призом Ирина получила возможность обучаться в Строгановской детской академии дизайна.

С 1 сентября 2025 года лимитированную карту москвича с рисунком победительницы могут оформить все дети до 14 лет, которые получают карту впервые, а также участники конкурса. Подать заявление можно на портале мэрии до 31 мая 2026 года.