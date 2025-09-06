«Одно крыло и хвост целые, видны микросхемы, детали, в земле ворока — видимо, сам аппарат вошел в землю, поломав ёлку», — рассказал «Зеленоград.ру» местная жительница об опасной находке в районе Жилино.

Обломки находятся недалеко от дороги, возможно, упали не так давно: обломанные ветки ещё зеленые, у поваленного дерева корни не сухие.

О находке сообщили в полицию, они сказали что не нашли место и попросили снова съездить на место, чтобы прислать точные прислать координаты. Но куда их сообщать, непонятно.

«Поехали туда, отметили координаты. Приехали в отдел полиции в 15 микрорайон, там долго не могли понять, что делать и кому это место показать. Позвонили в подмосковный отдел, сотрудник поговорил и сказал мне, что, видимо, это уже отработанный участок. Я говорю, что в Подмосковье ждут от меня координаты, но я не знаю как и кому их сообщить. Мне посоветовали не поднимать ни от кого трубку. В общем, никому ничего не надо».

Сколько ещё таких обломков может лежать в лесах вокруг Зеленограда, неизвестно. Вот базовые правила безопасности — что делать, если в лесу нашли обломки беспилотника