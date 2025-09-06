«Одно крыло и хвост целые, видны микросхемы, детали, в земле ворока — видимо, сам аппарат вошел в землю, поломав ёлку», — рассказал «Зеленоград.ру» местная жительница об опасной находке в районе Жилино.
Обломки находятся недалеко от дороги, возможно, упали не так давно: обломанные ветки ещё зеленые, у поваленного дерева корни не сухие.
О находке сообщили в полицию, они сказали что не нашли место и попросили снова съездить на место, чтобы прислать точные прислать координаты. Но куда их сообщать, непонятно.
«Поехали туда, отметили координаты. Приехали в отдел полиции в 15 микрорайон, там долго не могли понять, что делать и кому это место показать. Позвонили в подмосковный отдел, сотрудник поговорил и сказал мне, что, видимо, это уже отработанный участок. Я говорю, что в Подмосковье ждут от меня координаты, но я не знаю как и кому их сообщить. Мне посоветовали не поднимать ни от кого трубку. В общем, никому ничего не надо».
Сколько ещё таких обломков может лежать в лесах вокруг Зеленограда, неизвестно. Вот базовые правила безопасности — что делать, если в лесу нашли обломки беспилотника
- Не подходите к обломкам, не трогайте и не переворачивайте ничего. Взрывчатка могла не сдетонировать при падении
- Отойдите минимум на 100 метров и укройтесь за стволами/в рельефе, чтобы быть вне прямой видимости
- Не пользуйтесь телефоном и рациями рядом с находкой: некоторые устройства могут иметь радиовзрыватели. Отойдите на безопасную дистанцию и уже там звоните.
- Наберите 112. Скажите, что обнаружены «подозрительные обломки», укажите ориентиры, координаты (из приложения/навигатора) и что видите. По возможности дождитесь специалистов на безопасном удалении, оставаясь на линии по указанию оператора.
- Если рядом проходят люди, предупредите их голосом, или поставьте заметный ориентир (лента/куртка на ветке) в стороне от места находки, чтобы никто случайно не подошёл близко. Не подпускайте детей и собак
- В обломках почти всегда есть литий-ионные батареи: при повреждении они выделяют токсичные газы и могут вспыхнуть повторно. Не вдыхайте дым, не пытайтесь тушить самостоятельно
- Снимайте издалека (с безопасной точки), но не публикуйте в реальном времени и не раскрывайте точные координаты
- Не забирайте «на память» никаких деталей. Это может быть расценено как уголовное преступление — незаконное хранение взрывных устройств