«Кровавая луна» взойдет над Зеленоградом — 7 сентября. Погода будет благоприятной для наблюдения 06.09.2025 ZELENOGRAD.RU

В это воскресенье жители московского региона смогут наблюдать редкое астрономическое явление — полное затмение Луны. Оно начнется в 18:28 и завершится в 23:55.

Главная фаза затмения продлится с 20:31 до 21:53 — именно в это время Луна полностью окажется в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут. Максимальная фаза затмения наступит в 21:12, — тогда весь диск Луны окрасится в характерный красноватый оттенок. Наблюдать затмение можно будет на юго-восточном горизонте; в середине явления Луна поднимется на 16°.

Лунное затмение должно быть видно невооруженным глазом, но бинокль или телескоп помогут разглядеть детали. Для фото лучше использовать штатив и длинную выдержку.

По прогнозам синоптиков, погода будет благоприятной: антициклон принесет теплый вечер (до +25°С) и преимущественно ясное небо с небольшой облачностью, что позволит рассмотреть затмение во всех деталях.

Следующее полное лунное затмение жители страны смогут увидеть 3 марта 2026 года — но тогда погодные условия могут быть не столь благоприятными.

