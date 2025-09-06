«8 августа пожилой мужчина переходил Панфиловский проспект по подземному переходу из 11 в 12 микрорайон, с другой стороны по пандусу на велосипеде на большой скорости ехал мужчина.

Он задел женщину, которая поднималась с покупками, пакеты выпали у неё из рук и все продукты рассыпались. Пенсионер сказал велосипедисту, что это пешеходный переход и тут надо ходить пешком (имея в виду, что по правилами велосипедисты должны спешиваться в пешеходных переходах).

Велосипедист остановился, подошёл к мужчине и начал избивать его. В результате нападения он получил перелом носа и перелом пальца на руке (потребовалось делать операцию со вставкой спиц)", — рассказал «Зеленоград.ру» родственница пострадавшего и предоставила подтверждающие документы.

Заявление в полицию подано, но пока результатов в поиске нет.

Судя по записям камер, после инцидента он зашел в Сбербанк в 11 микрорайоне, затем въехал в арку дома и после этого, со слова полиции, его не могут найти по камерам.

Просим помочь в розыске этого человека. Если вы узнали его, знаете где он живёт или работает, пожалуйста, сообщите в редакцию — напишите в сообщения группы.