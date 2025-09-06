Раньше на станциях Замоскворецкой линии работало по два-три биометрических турникета, теперь сервис действует на всем оборудовании линии. Одновременно к системе подключили и «салатовую» Люблинско-Дмитровскую линию.

Оплата по биометрии остается самой выгодной для разовых поездок: стоимость составляет 63 рубля. Для подключения необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», загрузить фото и привязать банковскую карту. Камера на турникете формирует биометрический ключ и сравнивает его с базой — процедура занимает около секунды.

По данным мэрии, за первое полугодие 2025 года количество проходов по биометрии выросло на 15% и достигло 25 миллионов. Власти подчеркивают, что данные пассажиров хранятся в зашифрованном виде и не передаются третьим лицам.

Несмотря на это, многие пассажиры опасаются использовать биометрическую оплату. Причины — сомнения по поводу конфиденциальности и безопасности персональных данных. Люди боятся утечек, неправомерного использования информации или слежки.

До конца года оплату по биометрии планирует ввести на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте, а в следующем году — на всех станциях МЦД.