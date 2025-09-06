В парке «Михайловский пруд» появилась зона отдыха в виде круга с флагами, вдоль водоема тоже установлены белые, синие, красные флаги. Флаги появились на улице Логвиненко, на проспекте Генерала Алексеева и других. Несколько подвесных качелей с цветами сделали на площади Юности. А возле ТЦ «Ольга» и с ТЦ «Зеленоградский» только готовятся к установке — поставили основания для будущих конструкций.
День города в этом году отметят 13 и 14 сентября. Концертов, гуляний, фейерверков в Зеленограде не будет.
