«Кто-нибудь знает что за странный звук? Окно открыть невозможно, аж ушам больно», «Звук резкий и пахнет газом», «Муж отчётливо почувствовал запах газа, мы собрали документы и покинули квартиру», — обсуждали местные жители в чате района сегодня утром.

В департаменте ЖКХ объяснили, что беспокоиться не о чем — это были плановые работы по «технологическому сбросу» на Новокрюковской улице. Как это выглядит — на опубликованном департаментом видео.

«Процесс выглядит эффектно и громко, потому что из газопровода выходит воздух (иногда с остаточными примесями газа). Всё это делается строго по регламенту, и на месте всегда присутствуют сотрудники Мосгаза (даже если вы их не видите) — они контролируют каждую секунду», сообщили в департаменте и посоветовали не паниковать, если слышите шум, чувствуете запах или даже видите столб дыма.