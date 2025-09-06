Обновленное здание уже проверено комиссией и готово принять врачей и пациентов. Здесь обновили фасад, установили новые окна, проложили инженерные коммуникации, отремонтировали помещения внутри, завезли новую мебель и оборудование. Также привели в порядок территорию.

«Сейчас мебель пока ещё в пленке, будем её распаковывать непосредственно перед открытием. Осталось только провести уборку, расставить всё по своим местам и можно открываться», — рассказал начальник участка.

На первом этаже поликлиники оборудовали гардероб, буфет, кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений, забор биоматериалов, крови, туалеты. На втором: кабинеты здорового ребёнка и педиатров. Также здесь расположены помещения вакцинопрофилактики, физиотерапии, туалеты. На третьем этаже: диагностическое отделение, кабинеты врачей узкой направленности, администрация, туалеты.

На территории обновили дорожную разметку, обустроили небольшую детскую площадку, сделали велопарковку и колясочную.

На объекте рассказали, что праздничное открытие поликлиники предположительно состоится 13 и 14 сентября — в День города, а с 15 сентября поликлиника будет работать в обычном режиме — будни с 8.00 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 15.00.

Смотреть видео.